Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант. Не ігноруй Конгрес і остерігайтеся Руді Джуліані (адвокат президента США. - Ред)", - написав він.

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Нагадаємо, цієї весни Джуліані збирався зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому і таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Крім того, він збирався розповісти Зеленському "правду про його оточення". В результаті Джуліані скасував візит в Україну через "атаки на нього" демократів і спроб виставити поїздку в негативному світлі.

Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ Джуліані повідомив подробиці того, чому він збирався зустрітися із Зеленським, а також назвав одну з причин, через яку відмовився їхати в Україну: "Люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, підстроєна демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського (глава Офісу президента Андрій Богдан. - Ред.) і кілька хлопців, які працюють з Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому передати (і який я і передав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом тополігарха, про якого говорять, що він вивів мільярди з вашого банку".