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20.09.19 09:45

Чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві, оголосили про підозру, - Нацполіція

Слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину 48-річному чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві.

Чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві, оголосили про підозру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

"Слідчі Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за узгодженням з процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) 48-річному місцевому мешканцю, який скоїв потрійне вбивство", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 вересня тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві.

Пізніше поліція затримала підозрюваного в скоєнні потрійного вбивства співробітників АЗС в Миколаєві. Ним виявився колишній колега убитих.

За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї. Він розстріляв трьох чоловіків на АЗС через неприязні стосунки на роботі. Поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

Озброєного злочинця затримали за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва.

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