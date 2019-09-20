Тристоронні консультації щодо газу поновляться в кінці жовтня, - Марош Шефчович

"Ми вирішили, що вони і підприємства ("Газпром" і "Нафтогаз України". - Ред.) продовжать дискусії на двосторонньому рівні, щоб подолати всі труднощі, що залишаються, які все взаємопов'язані, і що ми відновимо наші зустрічі на політичному рівні в кінці жовтня", - сказав Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі після завершення третього раунду консультацій з газопостачання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До цього моменту, я сподіваюся, ми реалізуємо більший прогрес", - додав єврокомісар.

За його словами, "треба, щоб справу було організовано при хорошій хронології", і потрібно, щоб українці проробили гарну роботу з впровадження європейських правил, розукрупнення газотранспортної системи. На переконання Єврокомісії, все це можна реалізувати.

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"І ми також пояснили нашим російським партнерам, що з юридичної точки зору продовження нинішнього контракту не буде можливим, тому що будуть інші контрагенти, і "Нафтогазу" вже не буде з 1 січня. А чинний контракт не відповідає правилам союзу. Тобто треба знайти нові рішення. І наша перевага дуже ясна: це має бути контракт щодо транзиту", - сказав Марош Шефчович.

При цьому він вкотре підкреслив важливість довгострокового контракту.

Він зазначив, що ці завдання в терміни, що залишаються, вимагатимуть наполегливої ​​праці, конструктивного підходу, але це можливо.

"Після багатьох місяців дискусій ... матимемо нового транзитного оператора, який буде повністю сертифікований згідно з європейським законодавством і буде новим партнером "Газпрому" в обговоренні транзитного контракту", - сказав Марош Шефчович.

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Віцепрезидент уточнив, що глава нової компанії-оператора української ГТС буде за столом переговорів не пізніше грудня цього року.

Марош Шефчович також повідомив, що українська делегація запросила на переговори главу незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) - Оксану Кривенко. За його словами, її участь була важливою для ЄС і Росії, бо вона розповіла, як буде транспонувати європейське законодавство, в тому числі в питанні відповідності тарифоутворення європейською методологією.