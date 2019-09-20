Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

Про це він сказав у четвер в Брюсселі після закінчення тристоронніх консультацій Україна-РФ-Європейська комісія щодо майбутніх поставок російського газу в Європу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми справді розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів в межах нової моделі (анбандлінгу. - Ред.). Поки це перспектива, яка зараз тільки прораховується. Зараз я не можу сказати, що у нас вже є реальні переговори з іноземними партнерами. Але якщо хтось чітко покаже свою зацікавленість у тому, щоб брати участь, я думаю, що ми напрацюємо відповідний юридичний механізм", - запевнив Оржель.

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