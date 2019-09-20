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20.09.19 10:04

Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель стверджує, що вже розглядається можливість доступу іноземного партнера до української газотранспортної системи (ГТС) за наявної моделі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".

Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

Про це він сказав у четвер в Брюсселі після закінчення тристоронніх консультацій Україна-РФ-Європейська комісія щодо майбутніх поставок російського газу в Європу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми справді розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів в межах нової моделі (анбандлінгу. - Ред.). Поки це перспектива, яка зараз тільки прораховується. Зараз я не можу сказати, що у нас вже є реальні переговори з іноземними партнерами. Але якщо хтось чітко покаже свою зацікавленість у тому, щоб брати участь, я думаю, що ми напрацюємо відповідний юридичний механізм", - запевнив Оржель.

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