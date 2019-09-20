У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело

Не надавши жодних документів, правоохоронці вилучили у фахівців сертифіковане обладнання для зняття проб бетону на Центральному мосту. Частину зразків люди в цивільному одязі упакували в мішки і відвезли. Кілька зрізів були пошкоджені, очевидно, навмисно, пише Дніпро Час.

Представники прокуратури назвали це "слідчими діями". Після того, як на місце прибули журналісти, правоохоронці склали так званий протокол огляду місця події (така форма складається лише на місці злочину, - ред.).

"Ми брали зразки бетону. Прийшли представники прокуратури, які нас затримали, і не дають проводити далі роботи. Конфіскували наше обладнання, конфіскували зразки, які ми взяли", - розповів представник інституту Андрій Білокінь.

Аналіз на відповідність якості був оплачений за договором між інститутом і генпідрядником ремонту моста - підприємством "Маст-Буд", чий засновник Михайло Беккер зараз перебуває під вартою. Як і кілька інших обвинувачених у справі Центрального мосту, Беккеру інкримінують завдання збитків міському бюджету в розмірі близько 29 млн грн. Сума розрахована нібито на підставі експертизи, проведеної обласною прокуратурою. Разом з тим, документи цього дослідження не були представлені ні суду, ні обвинуваченим.

За даними джерела в прокуратурі, сьогоднішні дії правоохоронців були навмисною спробою зупинити державне дослідження якості бетону, бо ці дані невигідні слідству, побудованому на фактично підробленій експертизі.