Проєкт Держбюджету передбачає 5,4% ВВП на безпеку та оборону, - Маркарова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт держбюджету в сесійній залі Верховної Ради.

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"У витратах у нас в фокусі національна безпека та оборона. У цьому бюджеті на національну безпеку та оборону закладено 245 млрд грн. Це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені витрати, базуючись на витратах 2019 року", - сказала Маркарова.

"Прошу звернути увагу, що з'явилася окрема бюджетна програма, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання", - додала вона.

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У проєкті держбюджету-2020 на забезпечення національної безпеки і оборони планується виділення 245,8 мрлд грн, зокрема 207,8 млрд - видатки за бюджетними програмами Міноборони, 10 млрд грн - державні гарантії, 28 млрд грн - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою РНБО "Нерозподілені витрати на національну безпеку та оборону", які будуть розподілені окремо за рішенням РНБО.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.