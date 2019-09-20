Зеленський призначив Євдокимова главою Служби зовнішньої розвідки

Відповідні укази №709/2019 і №710/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

У 2017 році Євдокимова нагороджено державною нагородою - Орденом Данила Галицького.

З 9 липня 2019 року Євдокимов обіймав посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

12 вересня президент України звільнив з посади глави СЗР Владислава Бухарева і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

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