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20.09.19 20:50

Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, що передбачає наділення регуляторів фінринку - НБУ, НКЦБФР і Нацкомфінпослуг - повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу і накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.

Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ

Відповідно до прийнятого законопроєкту, в Кодекс про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки, а результати таких розрахунків мають бути вказані в договорі про споживчий кредит.

Для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлена ​​однакова відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

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