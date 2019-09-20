Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 309 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ

Відповідно до прийнятого законопроєкту, в Кодекс про адміністративні правопорушення включаються норми, що визначають порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення.

Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки, а результати таких розрахунків мають бути вказані в договорі про споживчий кредит.

Для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила у сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них, а також встановлена ​​однакова відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення законопроєкту про захист прав споживачів фінансових послуг є однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

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