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20.09.19 12:49

Рада призначила заступника начальника Управління держохорони Штучного керівником апарату парламенту

Народні депутати України призначили керівником апарату Верховної Ради В'ячеслава Штучного.

Рада призначила заступника начальника Управління держохорони Штучного керівником апарату парламенту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За таке рішення проголосували 340 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО).

З січня 2018 року він - позаштатний радник міністра закордонних справ.

Згідно з біографією, розданою народним депутатам, з жовтня 2015 року по травень 2019-го Штучний був фізичною особою-підприємцем.

У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

У цей же період новий керівник апарату Ради став доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ та помічником ректора.

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