До другого читання Держбюджету-2020 РНБО розподілить додаткові 28 млрд грн на оборону, - Маркарова пояснила збільшення фінансування Ради з нацбезпеки в 157 разів

Про це на презентації проєкту держбюджету на 2020 рік у Верховній Раді сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До другого читання, безумовно, буде перерозподілено ці видатки, які зараз стоять на окремій програмі. Бюджетний кодекс каже про те, що всі видатки на безпеку та оборону — а це 15 розпорядників — повинні бути розподілені за рішенням РНБО. Це засідання РНБО буде проведено до того, як ми подаватимемо бюджет до другого читання", - заявила Маркарова.

Вона нагадала, що новий уряд та новий склад РНБО працювали над проєктом бюджету лише два тижні до його подачі на розгляд, тому багато процедур, які мали б завершитись 29 серпня, не були фіналізовані. Звертаючись до депутатів, Маркарова закликала останніх вносити свої зауваження та пропозиції, аби документ до другого читання був максимально ефективним.

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"У нас є час провести якісну дискусію і отримати від РНБО розподіл, який обов'язково буде враховано до другого читання", - наголосила міністр.

Нагадаємо, що в поданому проекті Держбюджету-2020 видатки на РНБО становлять 28,16 млрд грн (в 2019 році було 177,7 млн грн).