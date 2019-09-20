"Дуже збалансована версія бюджету, але дуже сира", - нардеп від "Голосу" Цабаль

Про це Цабаль розповів у коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це дуже збалансована версія бюджету, але дуже сира не в плані підготовки, а того, наскільки вона близька до того, що буде в кінці. Відповідно, я думаю, що нам і народним депутатам, і бюджетному комітету, куди я входжу, треба буде дуже добре попрацювати особливо над тими витратами, які стосуються статей, що були просто скопійовані (з попереднього бюджету. - Ред.)", - зазначив нардеп.

За його словами, Кабінет міністрів визнає недоробку проєкту бюджету.

"Я вітаю той факт, що вони зізнаються, що ця версія далека від фінальної. І вона далека не тільки через те, що було мало часу, а й тому, що немає плану дій уряду. Уряд готує цей план, і ще сам уряд не знає, як цей план виглядатиме", - зазначив Цабаль.

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Нардеп також відзначив позитивні моменти в проєкті бюджету: "Сподобалося те, що дефіцит є, запозичення будуть потрібні, але менше, ніж до цього. Друге, що сподобалося - це лібералізація економіки. Співвідношення бюджету до ВВП, до тих доходів, які держава забирає у населення і перерозподіляє - воно зменшилося. Тобто частка доходу, яку буде віддавати кожен українець в середньому зменшилася - з 26% до 24%. Це хороший знак".

За його словами, зараз фракція "Голос" докладно аналізує проєкт бюджету, щоб внести необхідні поправки.

"Точно правки будемо вносити в перерозподіл цих 28 млрд з бюджетної програми, названі як нерозподілені кошти на оборону, щоб перерозподілити їх на інші програми оборони. Дуже багато програм і ми намагаємося зрозуміти на які програми краще перерозподілити", - зазначив Цабаль.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Сьогодні проєкт бюджету презентували в Раді.