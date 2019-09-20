Міністерство цифрової трансформації презентують 27 вересня, - віцепрем'єр Федоров

Про це під час відкриття Open Data Forum сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми створили міністерство, щоб формувати політики у сфері діджиталізації. До цього цим не займався жоден орган. Сьогодні є міністерство, ми будемо підтримувати такі проєкти, шукати фінансування, допомагати... 27 вересня буде публічна презентація нашого міністерства і заступників (міністра - ред.)", - сказав Федоров.

За його словами, також у кожному міністерстві будуть заступники, що займатимуться діджиталізацією.

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"У нас буде людина у кожному міністерстві, що буде допомагати реалізовувати ці завдання вертикально", - зазначив віцепрем'єр.

Також, за його словами, на регіональному рівні будуть введені посади заступники голів адміністрацій, які відслідковуватимуть ключові показники ефективності місцевих проєктів.

"Ми також створили комітет з діджиталізації та цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, бо на законодавчому рівні є підтримка", - додав Федоров.