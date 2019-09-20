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20.09.19 13:58

Корнієнко про проєкт Держбюджету-2020: Він збалансований, ефективний, але треба доопрацювати

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що проєкт бюджету на 2020 рік потребує доопрацювання, проте це не означає, що за нього не потрібно голосувати.

Корнієнко про проєкт Держбюджету-2020: Він збалансований, ефективний, але треба доопрацювати

Про це сказав Корнієнко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Треба доопрацювати. Але це не означає, що цей проти, а новий - за. Бо зараз звучать думки, щоб не голосувати за цей бюджет... Країна не може жити без бюджету. Він збалансований, ефективний, треба розглянути якісь можливості для збільшення потенціалу", - зазначив нардеп.

На запитання про те, що опозиція вважає, що проєкт бюджету скопійований з документа попереднього року, Корнієнко зазначив: "Давайте згадаємо, що в уряду було 15 днів на те, щоб із цим розібратися. Тому що ми його призначили 29-го (серпня. - Ред.) і до 15-го (вересня. - Ред.) за процедурою треба внести бюджет. Я так розумію, що в уряду було два варіанти: або не вносити його в установлений строк і доопрацювати, або спиратися на бюджет, який залишив попередній уряд".

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Сьогодні проєкт бюджету презентували в Раді.

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