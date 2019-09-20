Суд дав умовний термін організатору псевдореферендуму в Маріуполі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міста Маріуполя, інформацію про це опубліковано в реєстрі судових рішень.

У Приморському районному суді відбувся суд над уродженкою РФ, громадянкою України, яка брала участь в організації незаконного референдуму в травні 2014 року. Відомо, що жінка проживала в Маріуполі і під час проросійських заворушень добровільно погодилася взяти участь у т.зв. "референдумі", який, по суті, означав розділ України та втрату нею суверенітету.

Жінка організовувала "референдум" у Приморському районі. Там вона взяла участь у розподілі серед членів так званої "виборчої комісії" заздалегідь підготовлених "бюлетенів" і стежила за веденням обліку голосуючих. Приблизно о 18:00 після закінчення "загального обласного референдуму" обвинувачена спільно з іншими "членами комісії", організовувала підрахунок результатів голосування і вивезення бюлетенів, актів та інших документів. Надалі ці документи було передано бойовикам т.зв. "ДНР" у Донецьк.

Дії жінки кваліфіковано за ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Обвинувачена уклала угоду з прокурором і вину визнала.

Її визнали винною і призначили 5 років позбавлення волі. Пізніше термін замінили на 1 рік умовно.

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