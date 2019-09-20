Суд дозволив ДБР вилучити з Офісу президента секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці

Про це йдеться у відповідній постанові, розміщеній на сайті Єдиного реєстру судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

Зазначається, що ДБР звернулося до суду через відмову Офісу президента надати витребувані документи добровільно.

"Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР... тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні Офісу Президента України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю, а саме: Указу Президента України "Про рішення РНБО від 12.10.2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовських морях і Керченській протоці" від 12.10.2018 № 320/2018 з візами та додатками; Указу Президента України "Про рішення РНБО від 26.11.2018 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення суверенітету і незалежності та введення воєнного стану в Україні" № 390/2018 від 26.11.2018 з візами та додатками; Указу Президента України № 392/2018 від 26.11.2018 з додатками; Указу Президента України № 393/2018 від 26.11.2018 "Про введення воєнного стану в України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.