Санкції проти РФ починають ідеологічно розвалюватися, - Пристайко

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Міністр підкреслив, що санкції - це цілісний механізм. За його словами, якщо хтось із лідерів починає їздити в Росію або запрошувати Путіна сісти за стіл великої вісімки - це теж питання санкцій.

"Рішення ПАРЄ, запрошення на засідання ОБСЄ представників так званих кримських організацій – усе це є провали, розсипання, відпадіння шматочків великого санкційного механізму. Усе це – деградація санкцій" - сказав Пристайко.

"І ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? От санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на пів року". Ми кажемо: можливо, й перезатвердите, але ж ідеологічно санкції починають розвалюватися" - наголосив міністр.

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Втім, міністр висловив надію, що в грудні цього року секторальні санкції проти Росії таки будуть продовжені.

"Інформація про те, які дискусії тривають у ЄС, дає нам підстави для цього", - сказав Пристайко.

Як відомо, після останнього продовження в червні санкції проти Росії діють до 31 січня 2020 року.