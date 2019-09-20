Для зняття "економічної блокади" Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - сказав він.

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Також Пристайко зазначив, "блокада не відміняється, повернення підприємств є умовою її скасування".

"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?

Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - повідомив глава МЗС.

Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.