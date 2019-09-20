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20.09.19 15:12

Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку

23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Офіс президента офіційно підтвердив зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

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Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

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