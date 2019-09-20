Ухвалення закону про скасування адвокатської монополії суперечить конституційним гарантіям захисту прав людини, - Ізовітова

Про це Ізовітова заявила під час наради з керівниками регіональних рад адвокатів і КДКА, яке проходить цими днями в Одесі, повідомляють Українські новини.

Лідія Ізовітова повідомила, що до Ради адвокатів України направлено лист від судді-доповідача Конституційного суду щодо законопроєкту # 1013 "Про скасування адвокатської монополії".

Законопроєкт відправлений парламентом у Конституційний суд і передбачає виключне право адвокатів на представництво в судах у кримінальних провадженнях, скасовуючи інші випадки, передбачені чинними конституційними нормами.

Ізовітова нагадала, що НААУ направила до Комітету Верховної Ради з правової політики звернення, в якому зазначила, що законопроєкт 1013 безпосередньо зачіпає інтереси адвокатури. Отже, за міжнародними стандартами, НААУ як єдина професійна організація адвокатури повинна бути стороною консультацій під час обговорення такого законопроєкту.

"Ми просили Комітет відкласти розгляд цього питання, провести обговорення законопроєкту з НААУ і тільки потім висловлювати позицію (в ув'язненні Комітету до законопроєкту). Крім того, нас не послухали і прикро було те, що на засіданні комітету 9 вересня 11 адвокатів, які є членами цього комітету, в тому числі член ради адвокатів Одеської області Костін, колишній член РАУ Божик проголосували за скасування монополії", - сказала Лідія Ізовітова.

Голова НААУ також нагадала, що відповідні звернення були направлені Президенту України і Верховну Раду. У них підкреслюється, що законопроєкт 1013 повинен бути обговорений з адвокатурою і не може прийматися в обхід такої процедури.

Крім того, за її словами, важливо, щоб висновок щодо цього законопроєкту надала і Венеціанська комісія.

Ізовітова зазначила, що в 2015 році ця комісія схвалила конституційні зміни, які передбачали запровадження виняткового права адвокатів на представництво в судах.

"Для нас важливо, щоб Венеціанська комісія, яка робила висновок про доцільність виняткового права на представництво, висловилася. Тому що не можна в 2015 році сказати одне, а в 2019 - інше", - сказала голова НААУ.

Вона також повідомила, що НААУ звернулася до суб'єктів звернення до Венеціанської комісії з листом про необхідність направлення законопроєкту 1013 на європейську експертизу.

Крім того, зміни до Конституції потребують висновку Конституційного суду. У НААУ надійшов лист судді-доповідача КСУ з проханням висловитися щодо законопроєкту в розрізі статей 157 і 158 Конституції України. НААУ повинна надати свою позицію до 4 жовтня.

"Ми висловимо свою позицію в розрізі розділу другого Конституції про права, свободи та обов'язки громадянина, і статті 159, де написано, що кожен має право на професійну юридичну допомогу", - сказала голова НААУ.

При цьому вона акцентувала увагу на тому, що Основним законом, професійну юридичну допомогу надає саме адвокатура і вона діє як єдиний професійний інститут захисту в державі.

"Мова йде про безумовне звуження прав громадян на захист, і в такому випадку діє стаття 157, яка говорить, що це незаконно", - констатувала Голова НААУ.

Нагадаємо, позиція НААУ щодо законопроєкту 1013 полягає в тому, що законопроєкт ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань, які вона взяла на себе, ухваливши статтю 131-2 Конституції України.

Внесення змін до Основного Закону в 2016 році щодо виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено в повній відповідності до європейських демократичних практик.