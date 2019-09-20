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20.09.19 22:24

Ймовірна причина пожежі у військовому госпіталі Луцька - коротке замикання, - військова прокуратура

Причиною пожежі у військовому госпіталі в Луцьку могло стати замикання проводів електропостачання.

Ймовірна причина пожежі у військовому госпіталі Луцька - коротке замикання, - військова прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила військова прокуратура Західного регіону України.

"Військовою прокуратурою Луцького гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України у зв'язку з виникненням вночі 20 вересня 2019 року пожежі в Луцькому військовому госпіталі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі відсутні. Медичний персонал і хворих з госпіталю вчасно евакуювали.

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"За попередньою версією, ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання. Пожежу ліквідовано", - повідомили в прокуратурі.

Слідство триває. Причина займання та збитки встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вночі на покрівлі двоповерхового будинку Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа. Рятувальники евакуювали понад 90 осіб, з яких 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю.

Ймовірна причина пожежі у військовому госпіталі Луцька - коротке замикання, - військова прокуратура 01

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