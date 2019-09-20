Діючих народних депутатів серед кандидатів у ЦВК немає, - Качура

Про це нардеп розповів у коментарі Цензор.НЕТ в кулуарах парламенту.

"Ми вирішили, що у нас 2,3,4 жовтня будуть пленарні дні. Тому ми можемо в ці дні розглянути це питання. Але, водночас, всі фракції всіх кандидатів направили президенту, ми тепер чекаємо від президента подання", - зазначив він.

На запитання про те, чи є серед кандидатів діючі народні депутати Качура зазначив: "Діючих народних депутатів немає. Але з попереднього складу виборчої комісії є кілька осіб".

Він вважає, що кількість членів ЦВК залишатиметься 17, оскільки "немає зараз часу закон переписувати".

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" обговорювали, чи будуть пропонуватися в ЦВК діючі народні депутати від "СН".

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

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