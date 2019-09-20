Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв'ю журналу "Український тиждень", передає Цензор.НЕТ.

"Росія ще на початку конфлікту прагнула встановити контроль над Україною. Зрозуміло, що її метою був не просто Крим чи Донбас, а вся країна. Москва планувала до 1 березня 2014-го закінчити кримську операцію і розпочати континентальний наступ, для того й був потрібен дозвіл Ради Федерації для використання військ за кордоном. Той місяць, на який нам завдяки військовим, які не зрадили країну, вдалося стримати російську окупацію в Криму, дав можливість бодай якось відновити боєздатність Збройних Сил, вивести їх на наші східні рубежі, підготуватися до оборони країни. Сценарій Москви тоді був такий: завести без опору своїх військових в Україну, що перебуває в хаосі безвладдя та розірвана на шматки сепаратистськими заколотами, і відновити владу "легітимного" Віктора Януковича, доставленого до Києва у військовому обозі. Що їх зупинило? Вони згаяли час, і подальше просування в Україну обернулося б для них великими втратами. Влада в країні була швидко відновлена, а сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси придушені. Україна показала здатність чинити опір", - заявив Турчинов.

"Тому сьогодні зростання нашого оборонного потенціалу є запорукою того, що в разі повномасштабної агресії втрати Росії незіставно перевищуватимуть здобуті нею результати. Тільки розуміння цього стримує її. Так, для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили, які вже мають бойовий досвід війни в Сирії. Наша система ППО руйнувалася роками, ми поетапно її відновлюємо, але ще багато належить зробити. Я свого часу пропонував нашим партнерам із НАТО створити єдину систему протиповітряної оборони від Балтійського до Чорного моря. На жаль, ініціатива не знайшла належного відгуку. Втім, це не знімає як такої потреби створення єдиного оборонного рубежу в країнах, що межують із Росією на Заході", - зазначив Турчинов.

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" В умовах гібридної війни інформаційна складова є надзвичайно важливою. Росіяни приділяють цьому особливу увагу й довели окремі технології до автоматизму: спочатку приходить російське телебачення, а потім за ним російські танки. Та й навіть танки не завжди потрібні: якщо за допомогою активної пропаганди можна привести до влади підконтрольний маріонетковий уряд, військове втручання й не потрібне. Завданням інформаційної війни є зламати здатність людей до опору, посіяти розпач, зневіру, недовіру до власної держави. Ми це бачили в Криму, коли місцеві мешканці, отруєні російською пропагандою, масово вірили в те, що їх приїдуть із Києва вбивати за російську мову за дорученням "хунти", і тому підтримали воєнну агресію", - зазначив він.

"Не буде правдою сказати, що ми сьогодні захищені від російських інформаційних технологій. Звісно, ми багато зробили починаючи з 2014-го. Заборонили друк російської преси й трансляцію російських телеканалів. Хоча, що непокоїть, вони останнім часом знову стали з’являтися в операторів кабельного та інтернет-ТБ. Пропагандистська машина Кремля працює без відпочинку, і тема України залишається для них пріоритетом. Є навіть певна закономірність: якщо на російському ТБ риторика щодо України стає більш жорсткою, слід чекати загострення на фронті. Свого часу ми також заборонили доступ до деяких російських сайтів і соцмереж. Це далося нелегко. З перших днів після перемоги Революції гідності в нас було два завдання: захистити країну і рухатися шляхом євроінтеграції. Європейські партнери доволі гостро сприйняли наші наміри щодо соцмереж. Довелося пояснювати, для чого ми це робимо. Тільки керівництво НАТО нас підтримало, адже там зрозуміли, що йдеться про інформаційну безпеку, а не про обмеження свободи слова. Так само ми чуємо чимало критики із Заходу, коли йдеться про необхідність закриття телеканалів усередині країни. Хоча зрозуміло, що йдеться про ЗМІ, які працюють у системі російських інтересів. Свобода слова не може бути прикриттям для інформаційної агресії проти нашої країни", - акцентував Турчинов.

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"Не менш важливим є питання кібербезпеки. Україна значно просунулася в цій сфері. Було чимало потужних атак на наші об’єкти критичної інфраструктури, державні установи тощо. Ми зробили з того висновки. Було створено Національний координаційний центр кібербезпеки, який об’єднав зусилля всіх органів, дотичних до цієї сфери, відпрацьовано єдиний протокол локалізації кіберінцидентів, налагоджено обмін інформацією з нашими західними партнерами, розпочато створення захисного контуру для державних електронних ресурсів. Маю зазначити, що всі системи, які були захищені цим контуром, витримали доволі сильні кібератаки, які траплялися протягом останніх двох років. У нас відбулися президентські й парламентські вибори, але про потужні кібератаки в цей період ніхто не знає, тому що вони були професійно локалізовані", - зазначив Турчинов.

"Щоб захистити Україну і в інформаційному, і в кібернетичному просторі, необхідні сучасні технології, які дають змогу відстежувати й блокувати будь-які ворожі прояви. У розвинених країнах такі системи є. Для їх розгортання потрібне законодавче забезпечення. Ми кілька разів намагалися винести на розгляд парламенту законопроект, що мав на меті посилити кібербезпеку, але популісти кричали, що це наступ на свободу слова в інтернеті тощо. Тож ініціативу було заблоковано", - констатує Турчинов.