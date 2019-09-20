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20.09.19 17:00

Трамп заперечує домовленості із Зеленським щодо розслідування справи, пов'язаної із сином Байдена

Президент США Дональд Трамп заперечує, що домовлявся з Президентом України Володимиром Зеленським про початок розслідування українськими правоохоронцями справи проти сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах - Джо Байдена.

Трамп заперечує домовленості із Зеленським щодо розслідування справи, пов'язаної із сином Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

"Дональд Трамп спростував звинувачення, що домовлявся з главою іншої держави, з приводу чого надійшла офіційна скарга від співробітника американської розвідки", - йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця представники Демократичної партії закликали почати розслідування щодо можливого тиску з боку президента Трампа і його адвоката Руді Джуліані на керівництво України.

Три представники Демократичної партії - Еліот Енгель, Адам Шифф і Еліаф Каммінгс - заявили, що Трамп і Джуліані намагалися "маніпулювати українським керівництвом, щоб отримати вигоду для президентської кампанії 2020 року. Вони стверджують, що Трамп і Джуліані намагалися чинити тиск на українську владу щодо проведення розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера, який був членом правління українського газового оператора.

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Як повідомлялося, в США набирає обертів скандал після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Президента Трампа з "іноземним лідером", яким може бути Президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

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