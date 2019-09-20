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20.09.19 16:53

Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько очолила делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нардепка СН Ясько очолить українську делегацію в ПАРЄ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке рішення члени делегації ухвалили на установчих зборах.

На цю позицію претендувала також інша член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

Першим заступником глави делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова.

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Ясько, 1990 р.н., закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті, очолювала українську спільноту в університеті, потім працювала в Міністерстві з питань диджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії, Українському католицькому університеті, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Верховній Раді входить до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, очолює підкомітет з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх і багатосторонніх відносин.

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