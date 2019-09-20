Представники стивідорних компаній України просять Зеленського терміново втрутитися в ситуацію, що склалася в морській галузі

"Морська галузь стурбована чутками про можливе призначення Юрія Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. Як ми неодноразово вам розповідали, Юрій Лавренюк є уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які до сих пір працюють на українському ринку морських вантажних перевезень", - наголошується в листі, передає УНІАН.

Також стивидорів турбує заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) Сергій Гронський, який є "найбільш довіреною особою Лавренюка в морській галузі" і, за інформацією учасників ринку, може піти на підвищення в посаді. Стивідори підкреслюють, що готові зустрічатися з Президентом і надавати йому всю необхідну інформацію. Відкритий лист підписали: Морська палата України, група терміналів ТІС, а також компанії Risoil S.A., "Трансшип" і P & O MaritimeUkraine. Крім того, представники багатьох компаній і організацій підтримали звернення до Президента в коментарях в Facebook. Серед них: Асоціація морських агентств України (АМАУ), Асоціація контейнерних ліній України (АКЛУ), Асоціація судновласників України, Комітет морського і річкового транспорту України при Торгово-промисловій палаті, компанії "Укрферрі" і "Новік Порт Сервіс", представники Одеського і Бердянського портів та інші учасники галузі.

Юрій Лавренюк з травня 2016 року обіймає посаду заступника міністра інфраструктури України. Курирує залізничний, морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Довгий час працював в правоохоронних органах. На початку вересня ексзаступник міністра інфраструктури, глава громадської організації "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер написав відкритого листа на адресу прем'єра Гончарука із закликом не допустити повторного призначення Лавренюка на посаду в уряді. Лавренюка називають куратором компанії "Портосервіс-Україна", яка працює в Одесі, Миколаєві, Херсоні і Бердянську. "Портосервіс" надає буксирні і швартувальні послуги за істотно завищеними цінами, при цьому судновласників змушують користуватися послугами саме цієї фірми. Також Лавренюка вважають причетним до корупції в Держслужбі безпеки на транспорті (ДСБТ) і в організації схеми хабарництва під час дипломування моряків.

Як повідомлялося, в липні нинішнього року Володимир Зеленський відвідав Одеський морський торговельний порт (ОМТП), де піддав різкій критиці керівництво держпідприємства. "Доходи в 2015 році - 1 млрд грн, в 2018-му - 421 млн грн. Чистий прибуток в 2015 році був 397 млн ​​грн, а в 2018 році - вже 19,2 млн грн. Зарплата директорату дуже цікава: у 2015-му - 14 тис. грн, а в 2018 - 192 тис. грн. Може, ви скажете, що все нормально? Але мені здається, що щось не те", - сказав президент.