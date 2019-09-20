Гонтарева: Я не перетинатиму кордон України. У мене там немає вже нічого

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю виданню Гордон.

Відповідаючи на запитання "як вона себе почуває фізично і психологічно після всього, що сталося?", Гонтарева заявила: "Психологічно 17 вересня був найважчим днем ​​у моєму житті. Коли спалили мій будинок, а з ним все сімейні фотографії і реліквії, всі речі. Мій чоловік як був в одних джинсах, так в них і залишився: весь його одяг згорів, у мене хоч у Лондоні були якісь речі.

Це був дуже складний день. Здавалося, що кінець світу настав. Але сьогодні я вже всім друзям сказала: в інвалідному кріслі чи на милицях все одно йду вперед".

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Гонтарева зазначила: "Я поки не бачу, щоб Коломойського хтось зупиняв. З ним фотографуються в Офісі президента, з ним роблять селфі, його вперше за 16 років запрошують на форум YES (Ялтинська європейська стратегія, щорічний форум за участю світових лідерів, що відбувається в Києві та заснований бізнесменом Віктором Пінчуком). Я цього не розумію. Як не розумію і того, чим саме йому заважаю. Мені він точно не заважає. Якщо країна вибирає нових героїв і вони виглядають ось так, значить, у країни таке уявлення про реформи і справедливості. Це вибір країни".

"Я не буду перетинати кордон України. У мене там немає вже ні дому, нічого. Вони, напевно, спеціально це зробили, щоб випалити мене напалмом з країни", - резюмувала вона.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.