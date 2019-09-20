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20.09.19 19:18

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін. ФОТОрепортаж

У Чернівцях Служба безпеки України блокувала діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 01

Оперативники спецслужби встановили, що група жителів обласного центру облаштувала в гаражі, який належав одному зі знайомих, виробництво психотропних речовин. Для приховування протиправної діяльності ділки обладнали приміщення сучасною системою сигналізації. За тиждень вони виготовляли майже кілограм амфетаміну. Готовий "товар" фігуранти справи збували місцевим дилерам.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 02

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Під час обшуку за місцем розташування нарколабораторії правоохоронці виявили 300 грамів амфетаміну, 10 літрів прекурсора, хімічні речовини та обладнання для виробництва психотропних препаратів.

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 03

У Чернівцях СБУ блокувала діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін 04

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