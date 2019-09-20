Трьох військовослужбовців поранено в зоні ООС, - штаб. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Новотроїцького з боку Докучаєвська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Новогнатівки з боку Стили - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - зі стрілецької зброї;

- неподалік від Мар'їнки з боку Олександрівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного з боку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Павлополя з боку Українського - з гранатометів різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Новолуганського з боку Доломітного - з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Кримського з боку Донецького - з гранатометів різних систем;

- неподалік від Південного з боку "Шахта ім.Гагаріна" - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", - додали в штабі.







