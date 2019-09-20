РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар

Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Запитала міністра фінансів, чому кошти на безпеку та оборону не розподілені. Вона каже, що 27 млрд не окремим рядком. Дивна заява, тому що таки окремим", - написала Сюмар.

Народний депутат нагадала, що саме РНБО розподіляє витрати на безпеку і оборону.

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"Правда в тому, що РНБО розподіляє видатки на безпеку і оборону. І правда в тому, що нинішня РНБО просто не змогла станом на зараз розподілити ці гроші. Може тому, що не можуть визначити пріоритети. А може не можуть виписати рішення РНБО. Бо відсутність бодай одного офіційного рішення РНБО в часи війни - нонсенс", - вважає Сюмар.