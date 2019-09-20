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20.09.19 21:23

Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування

Столичні правоохоронці перевірили мости, посольства, дитсадки, пологові будинки та торговельні центри після повідомлення про мінування.

Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці знову отримали повідомлення про масове мінування 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садків, 22 торгових центрів, посольства і мостів. Щойно перевірки завершилися: нічого небезпечного", - написала вона.

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Поліція почала кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України - свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо винного знайдуть, йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Поліцейські цілий день шукали в Києві вибухівку після неправдивого повідомлення про мінування 01

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