Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено програму підтримки Фондом реформ в Україні, які спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки.

Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив президент.

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Крім того, сторони торкнулися питань подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

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