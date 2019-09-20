Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі було обговорено програму підтримки Фондом реформ в Україні, які спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки.
Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.
"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив президент.
Крім того, сторони торкнулися питань подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.
Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.