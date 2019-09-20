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20.09.19 21:36

Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком 01

Під час зустрічі було обговорено програму підтримки Фондом реформ в Україні, які спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки.

Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією.

"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив президент.

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Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком 02

Крім того, сторони торкнулися питань подальших реформ енергетичного сектора і ситуації з ПриватБанком.

Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

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