У "формулі Штайнмаєра" немає "жодного слова про амністію" терористів, - Пристайко

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Немає жодного слова ні про амністію, нічого. Лише співвідношення між проведенням виборів (на окупованому Донбасі — ред.) і тимчасовим застосування закону про особливий статус і постійним застосуванням закону про особливий статус", — сказав він.

Пристайко наголосив, що цей план стосується виключно проведення виборів на окупованій території Донбасу. Він додав, що попри те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її "дуже широко інтерпретують".

"Виглядає так, що всі 46 мільйонів (українців — ред.) знають, що написано в цій формулі", — сказав міністр.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".