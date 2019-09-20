"Конституція цього не забороняє", - Вакарчук прокоментував свій концерт у Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив Радіо Свобода.

"Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю", - зазначив народний депутат.

За словами Вакарчука, його виступ на цьому концерті є неоплачуваним.

"Я не отримую гонорарів і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат", - пояснив він.

Святослав Вакарчук також зазначив, що виступ "Океану Ельзи" в Мінську було погоджено ще до того, як він пішов у політику і на вибори. І таких домовленостей, додав він, "насправді було дуже мало".

"Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи, і ви побачите це", - зазначив Вакарчук.

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