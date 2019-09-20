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20.09.19 22:51

Обговорення "формули Штайнмаєра" українською владою - це заслуга російської дипломатії, - Єлісєєв

"Формулу Штайнмаєра" краще обговорювати в нормандському форматі, а не на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив колишній заступник глави Адміністрації президента, дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Увесь час "формула Штайнмаєра" розглядалася саме в нормандському форматі. Тому що ми напряму з Росією за посередництва німців та французів вирішували ці питання. Що зараз відбувається? Передали це у тристоронню контактну групу. Хто там? Там сидять, як каже наш колишній міністр Клімкін, "чудіки" – тобто представники ОРДЛО. До речі, вони є незаконні, вони є нелегітимні..." – сказав він.

Єлісєєв нагадав, що Україна і світова спільнота не визнали "виборів" на окупованих територіях, за підсумками яких було "обрано" представників угруповань "ЛДНР" в Мінську.

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"Сам факт, що ми з ними "контачимо", свідчить, що ми визнали результати нелегітимних виборів", – підкреслив він.

На думку ексзаступника глави АП, те, що "формулу Штайнмаєра" знову обговорюють в Україні, є "заслугою російської дипломатії".

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "Пристайко щось придумав" і що в команді президента ніхто не чув про погодження українською стороною "формули Штайнмаєра".

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