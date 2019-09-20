"Жодного тиску не було", - Пристайко про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Про це Пристайко сказав в інтерв’ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україну, "на жаль", намагаються втягнути у протистояння між республіканцями і демократами в США.

"Ті люди, які займаються українсько-американськими відносинами, розуміють, що ми завжди намагалися цінувати допомогу від обох партій, ця допомога дозволяла нам гарантувати, що зі зміною адміністрації в нас не зміняться пріоритеті у відносинах зі США", — пояснив міністр.

Він додав, що Україна цінує підтримку президентів США, Конгресу, але це не означає, що українська влада хоче допомогти якійсь партії, якщо навіть і могла "в теорії" це зробити.

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"Цікавиться президент Трамп, цікавиться його радник Джуліані, цікавляться газети, демократи, республіканці, чи на Україну тиснуть. Я хочу сказати, що ми незалежна держава, в нас є свої таємниці", — наголосив Пристайко.

Він зазначив, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право "діставати" цю інформацію у США.

"Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді", — резюмував Пристайко.

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Як повідомлялося, в США набирає обертів скандал після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Президента Трампа з "іноземним лідером", яким може бути Президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є прямим конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

Сам американський лідер заперечує, що домовлявся з Зеленським про початок розслідування українськими правоохоронцями справи проти Джо Байдена.