Зеленський своїм указом дав низку доручень Кабміну щодо забезпечення економічного зростання і запобігання корупції в Україні

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент доручив Кабміну передбачити під час доопрацювання проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Президент доручив Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину, про принципи адміністративно-територіального устрою України, про вдосконалення законодавства про місцеві вибори.

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Також Зеленський доручив Кабміну вжити заходів із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року, а також забезпечити готовність регіонів до осінньо-зимового періоду.

Кабмін має вжити заходів щодо забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для приватизації, продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації.

Зеленський рекомендував Національному банку України опрацювати механізми зменшення кредитних ставок комерційних банків з метою підвищення доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.