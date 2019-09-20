Сенниченко має "очистити" Фонд держмайна від груп впливу, - Гончарук

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Необхідно повичищати всіх товаришів, які представляють різні групи впливу", - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що приватизація в Україні в останні роки була провалена. "З цим складно сперечатися, дивлячись на плани їх виконання", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

Гончарук зазначив, що однією з причин цього було часте втручання політиків, "присоски і клани".

Глава Кабміну підкреслив, що сьогодні є політична воля на проведення приватизації.

Новий глава фонду Сенниченко назвав своїм завданням створити в ФДМ професійну незалежну від зовнішніх впливів команду.

За його словами, йому не ставлять за мету залучити максимальну кількість грошей в бюджет, а завданням є залучення компетентних інвесторів і створення робочих місць.

Сенниченко додав, що нова Рада вже прийняла закони про оренду через ProZorro, скорочення списку об'єктів, що не підлягають приватизації.

За його словами, буде вестися робота над доповненням або новим законом про ФДМ, щоб краще мотивувати співробітників фонду.

У проекті держбюджету на 2020 рік, внесених урядом, план приватизації знижений до 5 млрд грн з 17 млрд грн.

За підсумками першого півріччя 2019 року, держбюджет отримав від приватизації 265 млн грн.