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20.09.19 23:14

Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби

Румунські судді визнали доведеним, що колишній президент Румунії Траян Бесеску за часів комуністичної диктатури був інформатором Департаменту державної безпеки (секурітате).

Експрезидента Румунії Бесеску суд визнав інформатором комуністичної спецслужби

У п'ятницю, 20 вересня, апеляційний суд у Бухаресті підтримав відповідну оцінку Національної ради з вивчення архівів секурітате (CNSAS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

Бесеску надавав інформацію румунській військовій розвідслужбі, але не знав, що ця служба була частиною секурітате, йдеться в рішенні суду. Бесеску, який обіймав в 2004-2014 роках пост президента Румунії, має право оскаржити це рішення.

У травні 2019 року 67-річний експрезидент був обраний членом Європарламенту від нечисленної християнсько-демократичної Партії народного руху. У 1987-1989 роках він керував румунським агентством торгового флоту Navrum. На думку істориків, на цей пост в ті часи підбиралися надійні і пов'язані з режимом функціонери.

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Секурітате, яка поєднувала функції таємної поліції і спецслужби, була розпущена в 1990 році після повалення і страти президента соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску. Відповідно до румунського законодавства, не всі громадяни, які були інформаторами секурітате, можуть публічно називатися його донощиками. Відповідна оцінка входить в обов'язки судів, які інтерпретують, чи мала діяльність конкретних інформаторів значення для секурітате.

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