Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Про це "Громадському" розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, діалог щодо обміну настільки "делікатний", що в ньому не беруть участі західні партнери України, про попередній обмін президент Володимир Зеленський домовлявся особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пристайко додав, що зараз робота з обміну продовжується.

Читайте також: Сенцов дав Гаазькому трибуналу свідчення про катування в Росії: "Зло має бути каране"

"Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості", — сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що у такому процесі не потрібні "співчувальники" (західні партнери).

"Більше того, партнери і не хочуть брати участь в цих делікатних переговорах. Ви бачите, наскільки непрості рішення були прийняті і наскільки дорога іноді є ціна за такі рішення", — сказав Пристайко, підтвердивши, що має на увазі видачу Росії фігуранта справи про збитий "Боїнг" MH17 Володимира Цемаха.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усіх на всіх" міняти неможливо - до списку вносять кримінальних авторитетів, - Пристайко

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.