Найманці РФ за добу 22 рази порушили "режим тиші", чотирьох українських воїнів поранено, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в фейсбук.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід "противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил, у районі відповідальності "Північ- ще 6", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня важкості, один – бойового травмування.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню: двічі неподалік Водяного - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Лебединського - з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - зазначили в штабі сил ООС.

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