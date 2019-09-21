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21.09.19 09:15

Гонтарева про Коломойського: "Це залякування всіх. Просто я - перша жертва". ВIДЕО

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 20 вересня, що є "першою жертвою" реалізації загроз олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", ведучий Савік Шустер запитав Гонтареву  про те, навіщо Коломойському це потрібно, адже вона не поверне йому "ПриватБанк".

Екс-глава НБУ зазначила, що задавала це питання "всім, кого знає".

"У день, коли мені спалили будинок, у мене було багато спілкування з журналістами. З'явилася стаття газети Financial Times про те, що прем'єр-міністр, президент хочуть зробити  щодо "ПриватБанку" settlement (врегулювання. - Ред.). У мене було питання до всіх журналістів - яким чином я заважаю прем'єр-міністру (Олексію Гончаруку) і пану Коломойському зробити settlement, коли перебуваю в Лондоні в інвалідному кріслі і два з половиною роки не працюю в "ПриватБанку". Ніхто відповісти не може. Всі, хто знають цю людину, кажуть, що це така страшна помста. І друге - це ще і залякування всіх інших реформаторів. (Мовляв), якщо ви будете така неслухняна, як Гонтарева, будете йти своїм шляхом, то завтра вас  чекатиме те, що отримала вона", - сказала Гонтарєва.

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Вона зазначила, що обшук в "ПриватБанку" відбувся за день до обшуку її квартири, 11 вересня.

"Ви бачили, як залякують менеджмент "ПриватБанку", менеджмент Нацбанку, Міністерства фінансів. Це ж залякування всіх. Просто я - перша жертва", - додала ексглава НБУ.

Пізніше, коли в ефір  телефоном мав вийти Коломойський, вона відмовилася його слухати і з ним спілкуватися.

"Я не хочу слухати ... Ця людина не говорить ні слова правди, ніколи. Я не хотіла б. Давайте, може, мене відпустіть - і ви всі вислухаєте Коломойського в прямому ефірі без мене", - сказала вона.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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