Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", свій заклик Байден опублікував у своєму Twitter

"Якщо звіти правдиві, тоді насправді немає меж у готовності президента Трампа зловживати своєю владою і принижувати свою країну", - написав Байден.

Він підкреслив, що Трамп має негайно опублікувати стенограму дзвінка, щоб американський народ сам міг дати оцінку і уповноважити офіс директора національної розвідки розсекретити повідомлення.

"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях", - додав Байден.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU