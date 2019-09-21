Коломойський і його партнери мають повернути 5,5 млрд доларів - це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери, - Фурса

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Як це бачать наші західні партнери, як бачить МВФ, як це бачать люди, які нас підтримують останні п'ять років. Для них проходження або непроходження тесту (з ПриватБанком – Ред.) – це "червона лінія", після якої вони будуть чи не будуть підтримувати Україну. Це – будь-які поступки Коломойському в цьому питанні. Ніхто в цій студії, велика частина тих, хто нас дивляться, не вірять в незалежну судову систему. Особливо після того, як пан Коломойський сказав, що знає, які вироки будуть і кого засудять. Особливо після того, як напередодні суду в Лондоні українські силовики вриваються в офіс Приватбанку і намагаються дізнатися, яка стратегія у державного ПриватБанку буде проти Коломойського в Лондоні", – розповів інвестиційний банкір.

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Він зауважив, що точку зору західних партнерів України визначає не телевізор, а звітність міжнародної детективної компанії Kroll, яка провела розслідування і показала, хто і які гроші виводив з ПриватБанку.

"І тому для наших західних партнерів, для МВФ, для Світового банку, для умовного Держдепу будь-які поступки Коломойському, будь-який компроміс з ним буде непроходженням тесту. Єдиний компроміс, який ці люди можуть зрозуміти, – коли пан Коломойський і партнери повернуть 5,5 млрд доларів готівкою або перерахують їх на рахунок. Це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери", – підсумував Фурса.