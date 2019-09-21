Троє чиновників на Сумщині прибрали до рук понад 2 млн грн, виділені на ремонт доріг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

"Під час проведення слідчих дій за цим фактом було встановлено, що під час проведення ремонту доріг посадовими особами підрядних організацій умисно внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт, довідок про витрачені кошти на придбаний будівельний матеріал тощо, що призвело до укладання неякісного дорожнього покриття, майже вдвічі завищено площу укладених бетонних плит", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні справи за статтями "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" (ч.4,5 ст. 191 КК) і "службова фальсифікація" (ч. 2 ст. 366 ККУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувальний акт щодо 6 осіб, які викрали 98 млн грн на закупівлі палива на підприємствах "Укрзалізниці", спрямований в Антикорсуд, - САП