Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо-Москвы.
Габишева звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності. Це випливає з матеріалів справи, на які посилається агентство "Інтерфакс" - зокрема, слідчі вважають, що якутський шаман закликав до насильства стосовно президента Володимира Путіна. Напередодні Габишева відправили в психоневрологічний диспансер, проте зараз він разом з адвокатами повернувся додому.
Про це інтернет-виданню "МБХ медіа" розповів координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников. При цьому, за його словами, шаман відкликав добровільну угоду про обстеження в психдиспансері. Як стверджує Прянишников, Габишев підписав договір під тиском силовиків. Водночас, як наголошується, слідчі встигли провести амбулаторну психолого-психіатричну експертизу. Її результати будуть наступного тижня.
Габишева раніше затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він йшов пішки в Москву з Якутії з березня цього року.