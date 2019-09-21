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21.09.19 13:35

Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям. ДОКУМЕНТ

Хмельницька обласна рада ухвалила звернення до президента України з проханням відстрочити введення ринку землі в Україні і заборонити її продаж іноземцям та іноземним кампаніям. Також депутати закликають президента ініціювати всеукраїнський референдум із цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", депутати Хмельницької облради підкреслюють, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

"Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Хмельницької області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії?" - йдеться у зверненні.

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Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям 01

Раніше аналогічні звернення з вимогами заборонити продаж землі сільскогосподарського призначення іноземцям раніше ухвалили Одеська та Херсонська обласні ради.

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