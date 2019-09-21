Загороднюк: Стратегія "Укроборонпрому" зараз розробляється. Є питання, кому він буде підпорядкований

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Стратегія" Укроборонпрому "зараз розробляється. Тобто, є вже напрацювання цієї стратегії ... і йде дуже активна робота з цього ... Є питання, кому буде підпорядкований "Укроборонпром". Ця політика зараз розробляється", - сказав він.

За його словами, Міноборони залишиться стратегічним замовником "Укроборонпрому", так само як і концерн буде стратегічним постачальником.

"Ми є замовником, ми платимо гроші, отримуємо продукцію. Ці відносини так і залишаться. Ми, звичайно, є стратегічним замовником, вони є нашим стратегічним постачальником. І, звичайно, ми їх будемо підтримувати", - підкреслив міністр.

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Загороднюк зазначив, що питання підпорядкування "Укроборонпрому" - це компетенція керівництва держави: Кабінету Міністрів, президента, РНБО.

Нагадаємо, раніше новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що держконцерн має стати холдинговою компанією, куди повинні бути передані акції підприємств.

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Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання багатопрофільних підприємств дев'яти галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну входить погад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.