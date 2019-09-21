Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"План розведення створюється зараз. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, звичайно, він буде враховувати всі ризики", - сказав він.

Загороднюк підкреслив, що розведення сил і засобів на Донбасі не буде проходити одночасно скрізь. "Це буде ділянками. Буде нагляд над тим, щоб це відбувалося з обох сторін", - сказав він.

Міністр оборони також запевнив, що на кожній з ділянок "буде йти підготовка, йтимуть пояснення, йтимуть опрацювання всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі".

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Загороднюк також заявив, що розведення сил і засобів на Донбасі - це не відступ: "Це не відступ - це розведення".

"Звичайно, має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудувана. І ми говорили з військовими, з Генеральним штабом і так далі - ніхто не буде робити це без підготовки ... .Звичайно, ми будемо стежити, щоб та сторона це теж робила", - зазначив він.