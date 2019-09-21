Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому найважливішому міжнародній майданчику як ПАРЄ звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - написав Гончаренко.

Він підкреслив, що Україна не подає новий склад делегації на найближчу сесію ПАРЄ, яка стартує 30 вересня, тобто "чинним залишається старий склад делегації".

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"Це серйозний дипломатичний сигнал, який демонструє реакцію країни на повернення в ПАРЄ російської делегації без санкцій", - вважає Гончаренко.

Раніше керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.