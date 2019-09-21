Частина української делегації планує участь у майбутній сесії ПАРЄ, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому найважливішому міжнародній майданчику як ПАРЄ звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - написав Гончаренко.
Він підкреслив, що Україна не подає новий склад делегації на найближчу сесію ПАРЄ, яка стартує 30 вересня, тобто "чинним залишається старий склад делегації".
"Це серйозний дипломатичний сигнал, який демонструє реакцію країни на повернення в ПАРЄ російської делегації без санкцій", - вважає Гончаренко.
Раніше керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.