План оборони України повністю буде представлено у 2020 році, але проект буде вже цього року, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"План оборони буде представлено наступного року. Але проект плану, перші напрацювання його будуть вже цього року", - сказав глава Міноборони.

Він нагадав, що розробку такого плану доручив президент України Володимир Зеленський.

"План оборони - це не документ, випущений один раз. Його переглядатимуть... Паралельно з ним розроблятимуть концепції щодо кожного виду Збройних сил. У кожному з них - план розвитку можливостей", - розповів Загороднюк.

Крім того, за його словами, пріоритетні завдання цього року - оборонний огляд і аналіз контексту безпеки, на базі якого визначаються сценарії загроз, а потім - стратегія оборони і національної безпеки.

Читайте також: Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк

Загороднюк також вважає, що Стратегічний оборонний бюлетень (СОБ) слід переробити. "Бо багато рішень формально виконані, а по суті нічого не змінилося", - пояснив він.

Міністр оборони також зазначає, що наступного року ЗСУ мають завершити процес переходу на нову структуру, яка відповідає структурі НАТО. "Я вважаю, що це буде дуже складний перехід, адже це не просто перейменування департаментів або їхня реструктуризація - це зміна парадигми організації Збройних сил", - сказав він.

Загороднюк нагадав, що НАТО - стратегічна мета для України, перехід ЗСУ на стандарти Альянсу - "це абсолютний пріоритет, який ми прискорюємо і посилюємо".

"Коли країна відповідає стандартам НАТО, то питання вступу до Альянсу лежатиме тільки в політичній площині", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський доручив міністру оборони розробити і затвердити план оборони і комплекс заходів щодо гарантування безпеки країни від агресії.

"Пріоритет - потужна та боєздатна армія. Міністру оборони - запропонувати зміни до законодавства, необхідні для розбудови потужного війська. Розробити і затвердити план оборони та комплекс заходів щодо гарантування безпеки країни від агресії", - сказав президент на зустрічі з членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та правоохоронних органів 2 вересня.

20 вересня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про оборону України", відповідно до яких президент України затверджуватиме план оборони та військово-адміністративний поділ території держави.

Закон дав визначення поняттю "план оборони України". Це буде складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і терміни здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту України у разі агресії або збройного конфлікту.